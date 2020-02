29 februari, de verjaardag van Ja Rule

Jeffrey Atkins, beter bekend als Ja Rule, viert vandaag zijn 41e verjaardag. Rule, Amerikaanse rapper, zanger en acteur debuteerde in 1999 met het album ‘Venni Vetti Vecci’ en de single ‘Holla Holla’. In de periode van 1999 tot 2005 had hij een aantal top 20 hits in de U.S. Billboard Hot 100 chart waaronder ‘Between Me and You’ met Christina Milian, ‘I’m Real (Murder Remix)’ en ‘Ain’t It Funny’ met Jennifer Lopez.

Gedurende de jaren 2000 tekende hij een contract bij The Inc. Records, voorheen bekend als Murder Inc. Door de vele samenwerkingen met andere artiesten werd Ja Rule vier keer genomineerd voor een Grammy Award. De rapper kwam de afgelopen jaren met regelmaat in aanraking met justitie, zo werd hij in 2001 veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens verboden wapenbezit. Hij werd in 2007 door de politie aangehouden met een doorgeladen semi-automatisch pistool in het vakje van zijn autodeur.