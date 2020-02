Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: MAAN in TivoliVredenburg.

Concerttip vrijdag 28 februari: MAAN in TivoliVredenburg

Het is pas drie jaar geleden dat zangeres MAAN tv-talentenjacht The Voice Of Holland won, maar in die korte tijd is ze uitgegroeid tot een vaste waarde in de Nederpop. Of het nu gaat om Nederlandse klassiekers coveren bij De Wereld Draait Door, een featuring doen bij Sevn Alias of Jonna Fraser of gewoon op eigen kracht: de veelzijdige MAAN kan het allemaal. Niet voor niets werd ze in 2019 door radiozender 100% NL verkozen tot ‘Beste zangeres van het jaar’. Begin dit jaar scoorde MAAN haar grootste klapper tot nu toe: ‘Hij Is Van Mij’ (Kris Kross Amsterdam & Maan & Tabitha) stond zeven weken op 1!