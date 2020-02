28 februari, de verjaardag van Jake Bugg

Jake Bugg is de artiestennaam van Jake Edwin Kennedy Bugg, een Engelse singer-songwriter. Hij groeide op in Nottingham en begon op zijn twaalfde met gitaar spelen. In 2011 speelde hij op het Glastonbury Festival, hij was toen slechts zeventien jaar. Op 12 oktober 2012 werd zijn debuutalbum ‘Jake Bugg’ uitgebracht, hierop zijn duidelijk invloeden te horen van artiesten die hem inspireren zoals Donovan, Jimi Hendrix, Oasis, Bob Dylan en The Beatles. In Nederland werd hij bekend door zijn single ‘Lightning Bolt’ uit oktober 2012. Jake Bugg viert vandaag zijn 26e verjaardag.