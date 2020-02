OneRepublic komt naar AFAS Live

De Amerikaanse poprockband OneRepublic komt op 20 oktober naar Amsterdam voor een concert in AFAS Live. De Grammy-genomineerde band brengt dit jaar ook een nieuw album uit. In maart speelt OneRepublic in een aantal intieme zalen in Europa, waaronder een uitverkocht TivoliVredenburg in Utrecht. In het najaar volgt een uitgebreide tour, met naast Amsterdam ook stops in onder meer Londen, Moskou en Parijs. Dit jaar brengt de band hun vijfde studioalbum uit, dat al vooraf werd gegaan door de release van de singles ‘Rescue Me’ en ‘Wanted’.

OneRepublic brak door in 2007 met het door Timbaland geproduceerde debuutalbum Dreaming Out Loud, waarop ook de nummer 1-hit ‘Apologize’ staat. Vervolgens scoorde de band ook grote hits met ‘Stop & Stare’, ‘All The Right Moves’, ‘Secrets’, ‘Counting Stars’ en ‘Wherever I Go’. Wereldwijd heeft de band miljoenen albums verkocht. Bovendien is zanger Ryan Tedder een zeer gewilde songwriter. Hij schreef nummers voor vele bekende artiesten, waaronder Jonas Brothers, Camila Cabello, P!nk, 5 Seconds of Summer, Sam Smith en Anitta. Daarnaast is hij coach en producer bij het Amerikaanse televisieprogramma Songland.