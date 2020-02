The Dandy Warhols komen naar de Ancienne Belgique

“Cause I like you. Yeah I like you. And I’m feeling so bohemian like you. Yeah I like you. Yeah I like you. And I feel whoa ho woo.” The Dandy Warhols komen terug naar België! Tijdens de late jaren ’90 en vroege jaren 2000 maakte de band furore met hun heerlijke blend van garagerock, britpop en een stevige snuif shoegaze. Hun grote doorbraak kwam er met ‘Thirteen Tales from Urban Bohemia’ (2000) en single ‘Bohemian Like You’, die wereldwijd bovenaan de hitlijsten eindigde.

Vorig jaar stonden ze nog in een volle Roma voor hun 25ste verjaardag, waarbij ze ook hun nieuw album ‘Why You So Crazy’ voorstelden. Op donderdag 11 juni staan ze in Ancienne Belgique en brengen het Zweedse duo ShitKid als support mee.