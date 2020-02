De beste nieuwe Limburgse muziek

Limburg heeft een bijzonder rijk geschakeerd cultureel landschap. Ook op het gebied van de popmuziek blaast de provincie Limburg een behoorlijke toon mee. Van de Mokerheide tot bovenop de Vaalserberg Is er enorm veel talent in opkomst, dat in alle genres gewoon steengoede muziek maakt. Helaas blijft die muziek volgens Maxazine Limburg te vaak onder de radar van het grote publiek, zodat al dat moois te vaak onopgemerkt blijft.

Wij bij Maxazine horen wel eens wat, of we worden er met de haren bijgesleept als we het zelf al niet in de gaten hebben. Enfin, we gaan vanaf heden jullie dus regelmatig kennis laten maken met de beste nieuwe muziek die de Limburgse popmuziek te bieden heeft. Fasten your seatbelts….. hier een vijftal toppers uit Limburg:

– Come on Hero – Residue

Come on Hero is een band die pas net een paar maanden bestaat, maar nu al het materiaal voor een debuutalbum helemaal klaar heeft. Sterker nog, het album is zo goed als klaar en wodt binnenkort gereleased. ‘Residue’ is de debuutsingle. Dat smaakt defintief naar meer

– Jack Poels – In de achtertuin

Natuurljk kennen we Jack Poels allemaal als voorman van Rowwen Heze. Toch heeft het lang geduurd voordat Poels met een solo album kwam. Prachtige polder-Americana met Peel weemoed. De eerste twee singles beloven al veel goeds voor het album. Dit is single nummer twee.

– Déjà – Place Called Home

Déjà, bracht onlangs haar debuut EP ‘Place called Home’ uit. Strikt genomen ubernationaal want afkomstig uit Roermond en Dusseldorf, maar dat is Limburgs genoeg!

– Ylka – Laot ‘t mer ins los

Heerlijke singer-songwriter pop van de bovenste plank. Ylka Kolken uit Maasbracht geeft een prachtig visitekaartje af. Geproduceerd door provinciale held Gé Reinders en dat is te horen. Limburg heeft nu naast Linda Zijlmans een tweede zangeres die we moeten koesteren!

– MADOUX – Runner

Wowowowowow wat een spannende muziek, wat een stem en wat een productie. Madoux, uit het zuiden van Limburg studeerde aan de rockacademie in Tilburg, voelt zich geinspireerd door Ane Brun, Oscar and the Wolf, Alanis Morissette en Warhaus. Dit prachtige ‘Runner’ is haar debuut. Kan je het je voorstellen? Chapeau!