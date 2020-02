Frankie Valli and The Four Seasons komen naar Kursaal Oostende

De legendarische Amerikaanse zanger Frankie Valli geeft in juli met The Four Seasons een concert in België. Tijdens dit optreden, getiteld A Special Evening with the Original Jersey Boy Frankie Valli and The Four Seasons, laat Valli de grootste hits uit zijn indrukwekkende carrière horen.

Hij brak door in 1962 als leadzanger van The Four Seasons. De band scoorde sindsdien hits als ‘Sherry’, ‘Rag Doll’, ‘Can’t Take My Eyes Off You’ en ‘Beggin’ ‘. In totaal stonden The Four Seasons maar liefst 71 keer genoteerd in de Amerikaanse hitlijsten en wist de groep meer dan 175 miljoen platen te verkopen. In 1990 werd de band opgenomen in de vermaarde Rock and Roll Hall of Fame, die op dat moment nog maar vijf jaar bestond.

Bovendien ging in 2004 Jersey Boys in première, een musical gebaseerd op de geschiedenis van The Four Seasons. De populaire productie wordt tot op heden nog over de hele wereld uitgevoerd. Jersey Boys was in het seizoen 2013/2014 te zien in Nederland in het Utrechtse Beatrixtheater, en bleek ook hier een enorme hit te zijn. Frankie Valli geeft op zaterdag 11 juli met The Four Seasons een concert in Kursaal Oostende. Dit is het eerste optreden van Frankie Valli in België ooit.