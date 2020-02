Depeche Mode-documentaire en concertfilm komt uit op dvd en blu-ray

Eind maart brengt Depeche Mode de baanbrekende, door Anton Corbijn gemaakte documentaire en concertfilm Depeche Mode: ‘SPiRiTS in the Forest’ uit op dvd en blu-ray. Beide configuraties zorgen voor een complete en meeslepende ervaring, want naast de documentaire ‘SPiRiTS in the Forest’ bevat deze ook ‘LiVE SPiRiTS’, een volledig concert opgenomen tijdens de laatste twee shows van de Global Spirit Tour in de Waldbühne in Berlijn en beelden die niet eerder in zijn volledigheid zijn uitgebracht of uitgezonden. In de documentaire volgt Anton Corbijn zes superfans over de hele wereld. De persoonlijke verhalen zijn versneden met live-beelden.

Naast de twee video-discs bevatten beide versies ook twee cd’s met daarop de complete audio-opnamen. In november vorig jaar was Depeche Mode: ‘SPiRiTS in the Forest’ eenmalig te zien in bioscopen in bijna tachtig landen. Depeche Mode: ‘SPiRiTS in the Forest’ is verkrijg4baar vanaf 27 maart.