Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Bear’s Den in AFAS Live.

Concerttip donderdag 27 februari: Bear’s Den in AFAS Live

Bear’s Den ziet in 2012 het levenslicht. Oprichters Andrew Davie, Kevin Jones en Joey Haynes brengen in 2014 het debuutalbum ‘Islands’ uit; een album vol melancholische folk die met de singles ‘Agape’ en ‘Above the Clouds of Pompeii’ zelf twee bescheiden hits bevat. Opvolger ‘Red Earth & Pouring Rain’ volgt in de zomer van 2016. Dit album kent een nieuw geluid; een vollere sound, minder banjo, meer elektronica.

Bear’s Den is een graag geziene gast in het Nederlandse livecircuit. In zalen als Melkweg, Effenaar en TivoliVredenburg maakten de Londenaren al indruk met hun intense shows. Maar ook bezoekers van festivals als Down The Rabbit Hole, Lowlands en Pinkpop hebben reeds kennis kunnen maken met de indrukwekkende live-reputatie van de Britten. Daarnaast heeft de band over de hele wereld getourd, met bands als Daughter en maatjes Mumford & Sons.

Met een gloednieuw album op zak, ‘So That You Might Hear Me’, is het tijd voor een volgende stap. Het album, dat geproduceerd is door Phil Ek (bekend van oa Fleet Foxes, Band of Horses, the Shins) geeft goed de ontwikkeling van Bear’s Den weer. Subtiel gitaarspel, loepzuivere samenzang, en hier en daar de toevoeging van elektronica staan allemaal in dienst van de songs.