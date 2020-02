Nieuw studioalbum Deep Purple: ‘Whoosh!’

Deep Purple heeft de titel en releasedatum van haar gloednieuwe studioalbum aangekondigd. ‘Whoosh!’ volgt op het wereldwijde succes van de albums ‘inFinite’ (2017) en ‘Now What?!’ (2013). Door cryptische berichten van zanger Ian Gillen ontstond er afgelopen december al veel speculatie en nu is het hoge woord eruit; het nieuwe studio album van Deep Purple getiteld ‘Whoosh!’ verschijnt op 12 juni 2020. Het album is vanaf heden beschikbaar voor pre-order.

Op het album werkte Deep Purple voor de derde keer samen met producer Bob Ezrin die de band uitnodigde in Nashville om aan de nummers te werken. Deze samenwerking resulteerde in Deep Purple’s meest veelzijdige album tot nu toe. De band gaf de creativiteit volledig de vrije loop en het motto tijdens de opnameperiode werd: “Deep Purple is putting the Deep back into Purple”. Het werd later duidelijk dat ze een grensverleggend album in handen hebben. De kritische noot over de hedendaagse situatie in de wereld zal zowel de oudere als jongere generaties aanspreken.

Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse en Don Airey blijven zichzelf vernieuwen binnen de hardrock – de texturen en nuances in het recente werk van de band zijn allesbehalve ouderwets. Het twintigste studioalbum ‘inFinite’ uit 2017 is een van de bands meest succesvolle albums ooit geworden.

Deep Purple heeft in de jaren ’70 hun stempel gedrukt op de rockmuziek en is absoluut een van de meest iconische rockbands van de vorige eeuw. Niet voor niets is de band opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Met de albums ‘In Rock’ (1970), ‘Machine Head’ (1972) en ‘Made In Japan’ (1973) werd Deep Purple in de jaren ’70 naar de wereldwijde top gelanceerd en mede dankzij klassiekers als ‘Smoke On The Water’ worden zij sindsdien beschouwd als een van de pioniers van de hardrock.

In juni start de band met hun tour door Europa en ze eindigen eind oktober in Amsterdam:

28.10.2020 | Ziggo Dome, Amsterdam