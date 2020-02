27 februari, de verjaardag van Peter Andre

Vandaag viert de Britse zanger en televisiepersoonlijkheid Peter Andre zijn 47e verjaardag. Zijn jeugd bracht hij voor het grootste deel door in Australië. Als jong ventje was Andre een zeer succesvol thaibokser, met deze sport pakte hij een (jeugd)titel. Echter vond hij de muziekwereld veel leuker, een en ander resulteerde in een korte maar succesvolle carrière in de popmuziek.

In de jaren ’90 scoorde hij een aantal hits, waarvan ‘Mysterious Girl’ (1995) de grootste was, hij behaalde met de single als toppositie de derde plaats in de Nederlandse Top 100. Al snel verdween hij weer uit de spotlights, momenteel is Peter werkzaam als presentator op de Britse televisie.

Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan, zo was hij in ons land te zien tijdens de lustrum editie van het outdoor festival ‘We love the 90’s’ in ’t Goffertpark te Nijmegen. Ook de populaire boyband East 17, bekend van hun hit ‘Stay another Day’ gaf een optreden in Nijmegen. De avond werd in stijl afgesloten met huisvriend Paul Elstak.