Sum 41 naar de Oosterpoort en Tivoli Vredenburg

De Canadese punkrockband Sum 41 komt naar Nederland. Wie in de late nineties en vroege zero’s MTV keek, kan de lyrics van de punkpop-anthems ‘In Too Deep’ en ‘Fat Lip’ onbetwist meezingen.

Het is alweer 18 jaar geleden dat Sum 41 haar debuutalbum ‘All Killer No Filler’ uitbracht. Sindsdien ontwikkelde de stijl van het ondeugende punkpop viertal, bekend geworden door hun hip-hop poses en jongensachtige humor, zich van mainstream punk tot een hardere en zwaardere sound waar meer en meer metalinvloeden in terug te horen zijn.

Order In Decline

Inmiddels ligt het zevende studioalbum ‘Order In Decline’ in de schappen, dat frontman Deryck Whibley binnen drie weken schreef nadat hij drie jaar lang onafgebroken op wereldtournee was. Live kun je evenveel passie en energie op het podium als in het publiek verwachten. Je bent gewaarschuwd: zorg dat je niet ‘In Too Deep’ de moshpit raakt, anders houd je aan dit concert wellicht een ‘Fat Lip’ over.

Sum 41 staat op dinsdag 11 augustus in De Oosterpoort in Groningen en een dag later, 12 augustus, staat de band in Tivoli Vredenburg in Utrecht