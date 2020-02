Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Alanis Morissette in Carré.

Concerttip maandag 24 februari: Alanis Morissette in Carré

De Canadese zangeres Alanis Morissette doet Carré aan op maandag 24 februari 2020 voor een akoestische uitvoering van haar legendarische album ‘Jagged Little Pill’ dat dit jaar 25 jaar bestaat.

Alanis Morissette brak in 1995 wereldwijd door met haar derde studioalbum ‘Jagged Little Pill’. Daarop staan onder andere de bekende singles ‘Ironic’, ‘You Oughta Know’ en ‘Hand In My Pocket’, die stuk voor stuk in de top van de hitlijsten belandden. Morissette werd destijds met de plaat genomineerd voor maar liefst negen Grammy’s, waarvan ze er vijf won, waaronder die voor Album of the Year. Van het album zijn ruim 33 miljoen exemplaren verkocht over de hele wereld, waarmee ‘Jagged Little Pill’ inmiddels is uitgegroeid tot een ware alternative rock klassieker. Door veel muziekcritici wordt het gezien als één van de belangrijkste vrouwelijke solo platen uit de jaren negentig.

Eind vorig jaar bracht Morissette haar nieuwste single ‘Reasons I Drink’ uit. Ook maakte ze bekend dat ze in de lente – voor het eerst sinds acht jaar – met een nieuw album komt. De release van ‘Such Pretty Forks In The Road’ staat gepland voor 1 mei 2020.