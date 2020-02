Sari Schorr – Live in Europe

Hoewel haar debuutalbum, ‘A Force Of Nature’ nog geen vier jaar oud is, is Sari Schorr al niet meer weg te denken uit de blues wereld. Ze heeft een fantastisch timbre in haar stem, waarin ze verschillende emoties laat horen. Daarnaast in ze één brok passie, die vooral tot uiting komt tijdens optredens. Hoogste tijd dus voor een live album. Op 6 maart wordt ‘Live in Europe’ gelanceerd. Dit album bevat hoogtepunten uit diverse live shows.

Als eerste horen we ‘The New Revolution‘ (van het album ’Never Say Never’). Door het applaus en de woorden “Thank you so much” is het duidelijk dat het live aspect goed te horen zal zijn. Het orgel is heerlijk aanwezig in dit openingsnummer. Sari’s stem komt natuurlijk mooi uit. Zang en muziek brengen je vrijwel direct in de juiste flow. Vrij snel wordt er overgeschakeld naar ‘Ain’t Got No Money’. Hier ligt het tempo in de muziek iets lager. Ondanks het iets lagere tempo, is de muziek wel opzwepend. Het orgelspel en het gitaarwerk zijn om je vingers bij af te likken. Ondertussen zorgt de ritmesectie voor een prima basis. Tel daar de geweldige zang van Sari bij op en je hebt een fantastisch live nummer.

De drums zijn bescheiden maar mooi aanwezig in het eerste stuk van ‘Turn The Radio On’. In dit iets rustigere nummer is het geluid niet helemaal stabiel qua volume en intensiteit. Omdat het niet erg opvalt, is het niet hinderlijk. De achtergrondzang vrij voorspelbaar ingezet. Sari zingt in eerste instantie zwoel in ‘Damn The Reason’, gevolgd door haar bekende powerzang. Alles wat ze doet is steeds in balans met de muziek. Ook hier is echt achtergrondzang. Nu is het een prima toevoeging die in harmonie is met het geheel. De vocale uithalen van Sari zijn indrukwekkend.

‘I Just Want To Make Love To You’ heeft een opzwepend intro. De gitaar klinkt hier nogal vintage. Sari zingt dit nummer met een passende, verleidelijke klank in haar stem. Tijdens het heerlijke instrumentale intro zorgt de ritmesectie voor de strakke basis, gitaar en orgel krijgen alle ruimte. Even later treedt de bas iets meer op de voorgrond. Deze topversie duurt maar liefst ruim tien minuten.

Het langzame intro van ‘Black Betty’ geeft je kippenvel. Fans weten al lang dat ze een geheel eigen, gedurfde versie heeft die meer dan geslaagd is. Het ruwe randje op haar stem, waarin zoveel passie klinkt, kruipt nu dieper onder mijn huid. Hier is minder rock, maar meer blues en vooral meer emotie dan het origineel. Wow, wat een stem! Na een hoge, tedere gezongen noot klinkt er applaus. Het nummer lijkt afgelopen, maar Sari zingt nog een even verder, iets lager nu. Maar weer met passie. Geweldig!

‘Ready for Love’ is een akoestische (bonus) track. Weer weet Sari met haar stem te imponerend. De achtergrondzang is als detail toegevoegd. Toch haalt het wat aandacht weg van Sari’s zang. Zij zingt dit vol overtuiging. Het nummer eindigt mooi klein. In ‘King of Rock and Roll’ is samenzang wat uitgebreider. De stemmen kleuren prima bij elkaar. Zang en achtergrondzang vormen een goede harmonie met gitaar en pianospel. Op Sari’s powerzang zit zo nu en dan een heerlijk ruw randje, vooral op het laatst. Wat een prachtig einde van een zeer goed album. (8/10) (Manhaton Records)