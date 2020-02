Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Tenacious D in de Ziggo Dome.

Concerttip zondag 23 februari: Tenacious D in de Ziggo Dome

Jack Black en Kyle Gass vormen samen de Greatest Band in the World: Tenacious D. In de herfst van 2001 bracht het duo hun eerste album uit, al snel had dit album de gouden status en sindsdien is het zelf platina. Later brachten zij nog een speelfilm uit ‘Tenacious D in the Pick of Destiny’ en in 2012 brachten zij een album uit ‘Rize of the Fenix’, dit album ontving een Grammy-nominatie voor Best Comedy Album. Een jaar geleden bracht Tenacious D een animatiefilm uit ‘Tenacious D in Post-Apocalypto’ en een album met de naam, zoals de tournaam al doet vermoeden, ‘Post-Apocalypto’.