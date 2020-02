Ruth Jacott schittert in Bussum

Op 9-jarige leeftijd kwam Ruth Jacott vanuit Suriname naar Nederland. School vond zij maar niets, want zij wist al heel jong dat zij zangeres wilde worden. Vanaf haar 15e zong zij in bandjes en bij feestjes. Nadat zij met Lisa Boray en Marielle Tromp, waarmee ze een meidengroep vormde, het Knokke Festival won, ging Ruth de theaterwereld in. Zij speelde de hoofdrol in onder andere de musicals ‘Cats’ en ‘A night at the Cotton Club’. In die tijd heeft zij goed geleerd hoe ze naast het zingen moest spelen en bewegen. Deze expressie bleef zij goed toepassen, ook tijdens het zingen. In 1993 bracht het haar veel succes. Met het nummer ‘Vrede’ behaalde zij de 6e plaats op het Eurovisie Songfestival. Het duet met Paul de Leeuw ‘Blijf bij mij’ sloeg aan. Haar album ‘Hou me vast’ werd bekroond met dubbelplatina. Vervolgens trok ze jaren door het land met verschillende theatertournees.

Nu in 2020 kwam Ruth met haar concert ‘Ruth Live’ op 22 februari naar Theater Spant! in Bussum. De achtergrond van het podium was verdeeld in 12 vakjes met daarin het gezicht van Ruth afgebeeld. Zowel aan de bovenkant als onderkant, alswel de zijkanten, waren veel spots opgehangen. De belichting was gedurende de show echt prachtig. Het was een waar kleurenspektakel. Ruth was gekleed in zwarte, strakke kleding met licht opstaande kraag en uitlopende broekspijpen. Tegen het publiek zei ze: ”Het is dat ik een strakke broek draag, anders sprong ik gewoon tussen jullie. Vanavond loop ik niet alleen, maar met deze band.” Wat heerlijk dat de band al direct aan het begin werd voorgesteld tijdens ‘Loop met me mee’. Ze werd begeleid door de Marcel Fisser band. Die staat altijd garant voor kwaliteit.

Met Ruth Jacott op het podium staat er altijd wel een verschijning. Kleding en haardracht doen veel. Zij had haar haar aan de rechterkant kortgeknipt en de linkerkant was een lange, roodgeverfde lok. Houding was minstens zo belangrijk. Een ietwat sensuele uitstraling en open benadering naar het publiek, met veel expressie. Veel van haar liedjes gaan dan ook over de liefde en passie. Lovesongs maken je blij als je verliefd bent en kunnen je steunen bij verdriet”, ging zij verder. Met ‘1 nacht met jou’ betoverde Ruth de zaal, iedereen ging staan. Er werd ook uitvoerig stil gestaan bij het uitgaan van relaties. Haar eigen relatie met Humphrey Campbell is daar een voorbeeld van. Maar ook de twee zangeressen (Ingrid Simons en Julya Lo’ko) hebben soortgelijke ervaring. De samenzang tussen de drie is geweldig. Ze maakten er een waar theateroptreden van. Zang werd afgewisseld met herkenbare situaties.

Uit het programma ‘Het mooiste liedje van Nederland’ is ‘Never nooit meer’ de favoriet van Ruth en deze mocht niet ontbreken. Na de pauze kwam Ruth op in schitterende zilverkleurige kleding. Dit kleurde mooi met het lichtspel. Tijdens ‘Leun op mij’ staan de bandleden en zangeressen rondom Ruth en is er alleen begeleiding op piano. Daarmee werd aangegeven dat zij ook klein en ingetogen goed naar voren kwam. Letterlijk hebben de zangeressen veel steun aan elkaar. Al jaren zijn ze vriendinnen. Het theaterstukje over smachten naar….. maakte veel reacties en gelach los in het publiek. Smachten naar eten of naar mannen? Wanneer Ruth zei te smachten naar Lionel, werden op humoristische wijze Lionel Richie liedjes als ‘Do that to me one more time’ en ‘Hello’ gebracht. Na alle gekkigheid tijd voor serieus momentje. In een speciaal voor Ruth vertaalde versie van ‘Non, je ne regrette rien’ van Edith Piaf, zong zij over het feit dat van alles wat zij heeft gedaan in haar leven, zij nergens spijt van heeft. ‘Niets dat me spijt’, heet het nummer. “Nu ben ik oud genoeg om dit te zingen”, waarbij ze werd begeleid op gitaar en accordeon.

De avond werd afgesloten met een medley van haar grootste hits ‘Vrede’, ‘Hartslag’, ‘Blijf bij mij’ en ‘Vrij met mij’. De mensen schreeuwden om meer en als toegift werd haar nieuwe single gebracht ‘De jaren gaan voorbij’. Het lied is geschreven door Diggy Dex en Rene van Mierlo. Het is een mooi en klein lied over het leven dat aan je voorbij raast. Staande ovatie volgde en Theater Spant! reikte bloemen uit aan Ruth, zangeressen en bandleden. Vervolgens gaf Ruth haar bloemen aan het verliefde stel op de voorste rij in het publiek. Ruth bedankte iedereen: bandleden, zangeressen, publiek, geluid, licht en Theater Spant!, waar zij zich erg welkom voelden.

Het was een prachtig concert, op alle vlakken van een hoog niveau. Alles klopte tot in de puntjes: muziek, geluid, zang, licht, theater. Ruth Jacott heeft een prachtstem met veel kracht en bereik. Ze komt sympathiek over en heeft veel charisma. Wat een energie en passie, een echte performer. Terecht is zij een van de betere zangeressen van ons land.