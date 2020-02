23 februari, de verjaardag van Howard Jones

Howard Jones, geboren op 23 februari 1955 te Southampton, Engeland viert vandaag zijn 65e verjaardag. Jones bracht in 1983 zijn debuut single uit, getiteld ‘New Song’ en maakte in datzelfde jaar zijn TV-debuut tijdens het Britse programma Top of the Pops. Het jaar erop bracht hij zijn debuut album ‘Human’s Lib’ uit, daarvan kwamen de hits ‘New Song’, ‘What Is Love’ , en ‘Pearl in the Shell’. Voor ‘Human’s Lib’ mocht de singer/songwriter in diverse landen goud en platina in ontvangst nemen.

In de zomer van 1984 bracht hij de single ‘Like to Get to Know You Well’ uit, de single waarvan hij zei dat het was opgedragen aan de Original spirit of the Olympic Games. Ondanks dat de single niet het officiële anthem werd voor de in Los Angeles gehouden Olympische spelen werd ‘Like to Get to Know You Well’ een wereldwijde hit. In 1985 bracht Jones het album ‘Dream into Action’ uit, met daarop de singles ‘No One Is to Blame’, ‘Like to Get to Know You Well’ en ‘Life In One Day’. In juli van datzelfde jaar trad Jones op tijdens Live Aid, hij zong daar zijn uit 1984 daterende hit ‘Hide and Seek’ al spelende op een piano die ooit eigendom was van Freddie Mercury.