Vanuit de bubbel van Agnes Obel komt ‘Myopia’

In navolging van haar voorgaande albums, werkte Agnes Obel ook voor ‘Myopia’, zelfstandig en in complete afzondering in haar thuisstudio in Berlijn aan haar nieuwe materiaal. “The albums I’ve worked on have all required that I build a bubble of some kind in which everything becomes about the album” vertelt ze over haar werkproces. Geen dystopie, geen utopie, maar een ‘mijopie’. “Paradoxicaly, for me I need to create my own myopia to make music”, aldus de zangeres.

Van ‘Myopia’ konden we eerder al de singles ‘Island Of Doom’, ‘Broken Sleep’ en ‘Parliament Of Owls’ aan je voorleggen. Vanaf deze week is het album in zijn geheel te beluisteren. De Deense singer-songwriter komt volgende maand naar Nederland voor shows in De Oosterpoort (11 maart), TivoliVredenburg (12 maart) en 013 (13 maart).