5 Seconds Of Summer pakken door met single ‘Old Me’

De mannen van 5 Seconds Of Summer hebben de smaak te pakken, want na het nummer ‘No Shame’ van een paar weken geleden is deze week ‘Old Me’ uitgekomen. Hierop blikken ze terug op hun jonge jaren en de levenslessen die ze hebben opgedaan. De fouten die ze maakten hebben hen gevormd tot de mannen die ze nu zijn geworden.

Of hun moeders blij zijn met het nummer is maar de vraag, want voor de lyricsvideo hebben de bandleden hun fotoalbums van vroeger behoorlijk leeggeplunderd en zijn er flink wat homevideo’s ingezet. ‘Old Me’ is terug te vinden op ‘C A L M’, gevormd uit de initialen van de bandleden (Calum, Ashton, Luke, Mike), dat op 27 maart uitkomt.