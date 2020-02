Dave Warmerdam Band – Play

De Dave Warmerdam Band is een groep jonge muzikanten, die in hun relatief korte bestaan – de band is in 2017 opgericht – al behoorlijk van zich heeft doen spreken. Eind 2017 verscheen hun eerste cd ‘A Tribute To The Masters Of The Blues’, die nu is gevolgd door ‘Play’. De band bestaat uit de nieuwe zangeres Janne Timmer, gitarist Sonny Ray van den Berg, bassist Lars Hoogland, drummer Rick van de Voort en naamgever Dave Warmerdam op piano en Hammond. Vorig jaar heeft de band de Dutch Blues Challenge gewonnen en onlangs hebben zij ons land vertegenwoordigd bij de International Blues Challenge in Memphis.

Op 24 november 2019 stond de band in JJ Music House in Zoetermeer waar opnamen zijn gemaakt, waarvan er twaalf op deze cd zijn verschenen. Het begint met het leuke ‘Where The F*ck Is My Truck’ met alleen de zang van Janne en piano van Dave. Een nummer, waarin zij bezingt dat zij door de vele glazen whiskey haar truck niet meer kan vinden. Dit wordt gevolgd door ‘Daddy Why Don’t You Teach Me How To Play The Blues’, een prachtige bluesballad. De rest van de cd voert de luisteraar door een mengsel van blues, rock, soul en country.

De band en vooral zangeres Janne hebben het allemaal in de vingers. Opvallende nummers zijn het welbekende ‘Strange Fruit’, bekend van Billie Holiday, en ‘Proud Mary’ van John Fogerty. Hoewel ik zelf moeite heb met het door een witte Nederlandse dame gezongen ‘Strange Fruit’ kwijten Janne en band zich heel goed en respectvol van deze taak. ‘Proud Mary’ begint jazzy en gaat dan over in een bruisende rockversie. Een bijzondere vermelding verdient ‘I Won’t Complain’, een verdrietig nummer van zo’n minuut of tien met veel tempowisselingen en een schitterende gitaarsolo.

Kortom, een sterk album van een uitstekende jonge band, die het bluesvuur met eer verder weet te dragen. Prima werk. (8/10) (Eigen productie)