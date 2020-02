Best Coast komt na vijf jaar met vierde album ‘Always Tomorrow’

“Wat goed is komt van ver” zullen Bethany Cosentino en Bobb Bruno hebben gedacht. Met een tussentijd van maar liefst vijf jaar sinds hun voorgaande album ‘California Nights’ (2015) komt Best Coast met ‘Always Tomorrow’ vlammend terug met krachtige liedjes en het opzwepende gitaarspel van Bruno als energieke aanjager. Dat is ook goed te horen op ‘Different Light’, de single waarmee ze onlangs al hun terugkeer luister bijzetten.

Terugblikkend op de afgelopen tien jaar van haar leven binnen en buiten de samenstelling van de band overzag Bethany haar leven en de weg die ze tot nu toe bewandeld heeft. Met alle donkere zijpaden, afdalingen en beklimmingen die op haar pad kwamen. Zo kampte ze na ‘California Nights’ geruime tijd met een writer’s block, waarover ze zingt in ‘Everything Has Changed’.

“Always Tomorrow is the story of where I was and where I am now, as well as the struggles I am still learning to identify and figure out. Some days I wake up and I feel like I’m on top of the world and I forget about everything that’s ever bummed me out, and other days, it all comes flooding back. This album is about leaving the darkness for the light, but still understanding that nothing is ever going to be perfect” vertelt Cosentino over de totstandkoming van het album.

Het album is geproduceerd door Carlos de la Garza en Justin Melddal Johnsen (Beck, Air, M83). Alan Moulder en Rich Costey (Fiona Apple, Beach House) ontfermden zich over de mix van ‘Always Tomorrow’, dat afgelopen vrijdag is uitgebracht.