Willie Wartaal kondigt debuutalbum aan

Willie Wartaal speelde al meer dan duizend shows voordat zijn eerste solo album uitkomt, iedereen weet wie hij is en alleen hij kan debuteren met enkel bangers, oftewel: Enkelbangers. Die naam is ontstaan nadat hij op Koningsdag 2018 tijdens een show van De Jeugd van het podium viel en zijn enkel brak. Hij zat drie maanden thuis en had ineens alle tijd om na te denken over wat hij wilde. Hij besloot dat het tijd werd om zijn eigen muziek uit te brengen. Natuurlijk in samenwerking met Vjèze Fur, Faberyayo en Bas Bron, maar ook met o.a. Willem (The Opposites) en Dio. Met die laatstgenoemde bracht hij afgelopen week een nieuwe single uit: Behalve Ik. Enkelbangers verschijnt op 6 maart.