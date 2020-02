Typhoon start nieuwe muzikale reis met ‘Ogen Dicht’

De carrière van Glenn de Randamie, oftewel Typhoon, kent al ongekend veel hoogtepunten. Zijn doorbraakalbum ‘Lobi Da Basi’ (2014) behaalde met singles als ‘Zandloper’ en ‘Hemel Valt’ de platina status en belandde een jaar lang in de Album Top 100. Het album viel ruimschoots in de prijzen met maar liefst drie Edisons. Ook maakte hij indruk als live-act met zijn titanenband, waarmee hij twee keer de HMH vulde en op tientallen festivals stond, waaronder Lowlands, Pinkpop en North Sea Jazz. In 2018 kondigde hij een pauze aan, waarin na veel rust en bezinning ook ruimte vrijkwam om nieuwe muziek te schrijven. Zes jaar na zijn laatste release is er vandaag de single ‘Ogen Dicht’, waarvan ook net een video is verschenen – het eerste bewijs van zijn nieuwe album dat in juni het levenslicht zal zien. Vanavond zal hij het nummer voor het eerst live spelen bij De Wereld Draait Door, waar hij ook nog een bijzondere aankondiging zal doen. Luister ‘Ogen Dicht’ hier.

“In deze track zit voor mij een enorme urgentie; Ik ben er weer. Na een bewogen tijd wil ik deze frisse energie graag delen. De creatieve vrijheid en openheid die ik nu voel, zorgen ervoor dat ‘Ogen Dicht’ het perfecte startschot is voor mijn nieuwe muzikale reis.”

– Typhoon

Glenn de Randamie (1984) is een verhalenverteller die op een eerlijke en kwetsbare manier rapt, spreekt en zingt. Grote levensthema’s weet hij op een rake manier te vangen in persoonlijke uitingen over keuzes, slavernij, ambitie en religie. Door middel van zijn kleurrijke, energetische en poëtische muzikale verhalen neemt Typhoon je mee in het gesprek dat gaande is in de maatschappij en laat zijn licht erop schijnen. Nooit vingerwijzend, maar altijd in verbinding. Waar of hoe je zijn muziek ook luistert; Typhoon raakt je in je ziel en zet je aan het denken over jouw eigen leven, visie en gevoelens. Typhoon zijn muziek is een viering van het mens-zijn met daarin altijd de boodschap dat we genoeg zijn: wij zijn liefde. In het voorjaar van 2020 zal hij zijn nieuwe album delen.