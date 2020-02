Nieuw album Ozzy Osbourne nu uit: ‘Ordinary Man’

The wait is finally over, want vandaag heeft Ozzy Osbourne eindelijk zijn nieuwe album uitgebracht. ‘Ordinary Man’ is de opvolger van ‘Scream’ uit 2010 en is dus het eerste nieuwe album van de Prince Of Darkness in tien jaar.

Het album is opgenomen in Los Angeles. Op ‘Ordinary Man’ hoor je naast Ozzy ook gitarist Andrew Watt – die het album ook produceerde -, bassist Duff McKagan (Guns N’ Roses) en drummer Chad Smith (Red Hot Chilli Peppers). En dat zijn niet de enige gasten op het album, want Guns N’ Roses- gitarist Slash verzorgde de gitaarpartijen voor ‘Straight To Hell’, Elton John is als pianist en zanger te horen op de ontroerende ballad ‘Ordinary Man’ en niemand minder dan Post Malone doet mee op ‘It’s A Raid’.