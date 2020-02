Suzanne Vega kondigt nieuw album aan

Op 1 mei brengt Suzanne Vega haar nieuwe album ‘An Evening of New York Songs and Stories’ uit via Cooking Vinyl. In navolging van de release gaat ze dit jaar op tour door Europa en het Verenigd Koninkrijk. De eerste single, een prachtige cover van Lou Reed’s ‘Walk on the Wild Side’ is nu uit. Op 9 mei staat Vega in De Waalse Kerk te Amsterdam en op 3 juli in De Paterskerk (Domusdela) te Eindhoven.

Op ‘An Evening of New York Songs and Stories’ brengt Vega naast een aantal van haar meest iconische nummers ook een aantal verborgen pareltjes ten gehore in prachtige live-uitvoeringen. Ze wordt op de opnames ondersteund door haar vaste gitarist Gerry Leonard, bassist Jeff Allen en toetsenist Jamie Edwards. The album is geproduceerd door Gerry Leonard, gemixt door Grammy-winnaar Kevin Killen en gemasterd door Grammy-winnar Bob Ludwig.

Het album werd begin 2019 opgenomen in het befaamde New Yorkse Café Carlyle en bevat bekende nummers als ‘Luka’ en ‘Tom’s Diner’, maar ook minder wat minder bekende tracks uit haar catalogus zoals ‘Frank and Ava’ en ‘Ludlow Street’. Samen met de band waarmee ze het album opnam, gaat Suzanne Vega binnenkort op pad voor een uitgebreide tour door Europa en het Verenigd Koninkrijk.