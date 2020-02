Alanis Morissette brengt nieuwe single: ‘Smiling’

Nadat Alanis Morissette in december verleden jaar ‘Reasons I Drink’ uitbracht is vandaag ‘Smiling’ verschenen, het tweede nummer van haar nieuwe album ‘Such Pretty Forks In The Road’ dat op 1 mei uitkomt. Het is het negende album van Alanis en de opvolger van ‘Havoc and Bright Lights’ uit 2012. Ter ere van het 25-jarig bestaan van haar doorbraakalbum ‘Jagged Little Pill’ staat Alanis Morissette aanstaande maandag in Carré in Amsterdam. Deze show was binnen een half uur uitverkocht. Op dinsdag 6 oktober komt ze terug naar Nederland en staat dan in de Ziggo Dome in Amsterdam.