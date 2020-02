De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 21 februari 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 21 februari 2020.

De lente is in aantocht, laat de zomer maar komen. Op de burelen van Maxazine hebben de heren en dames recensenten zich, gehuld in korte broeken en met voor de gelegenheid gewaxte benen gebogen over de nieuwste muziek. Dat was nogal wat, en we hebben nu dan ook allemaal de ziekenkaart vanwege loopneuzen en een overload aan lekkere muziek. Dus hatsa daar iste weer, lekker fris ook zo in de bries: Een nieuwe Spotify lijst voor jullie, verwende muziek-connaisseurs.

Bij de twintig nieuwlingen een orginele ontdekking van de Maxazine mensen. Come on Hero, band van eigen bodem, gaat het helemaal maken. Verder lekkers van de Leif de Leeuw Band, Gregory Porter, Merol, Alanis Morrisette, en meer van dat lekkers. Nou, als dat je week niet vooruit helpt dat weten wij het ook niet meer. Meer kunnen we niet voor je doen.

Kalimera !