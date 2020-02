Alanis Morissette komt naar Ziggo Dome

Op dinsdag 6 oktober komt Alanis Morissette voor een concert naar de Ziggo Dome in Amsterdam. De show is onderdeel van het Europese deel van haar tour waarmee ze de 25e verjaardag van Jagged Little Pill viert. Op alle Europese data, inclusief de show in Amsterdam, neemt ze Liz Phair mee als special guest.

Alanis Morissette is al sinds 1995 een van de meest invloedrijke muzikanten, vocalisten en songwriters in de hedendaagse muziek. Haar expressieve muziek en optredens hebben over de jaren enorm veel lof verdiend. Morissettes album uit 1995, Jagged Little Pill, werd gevolgd door negen veelgeprezen albums. Daarnaast heeft ze muzikaal bijgedragen aan verschillende theater- en filmproducties en is ze als actrice te bewonderen

Alanis Morissette brak destijds wereldwijd door met haar derde studioalbum Jagged Little Pill. Daarop staan onder andere de bekende singles ‘Ironic’, ‘You Oughta Know’ en ‘Hand In My Pocket’, die stuk voor stuk in de top van de hitlijsten belandden. Morissette won destijds met de plaat onder andere de Grammy voor Album of the Year. Van het album zijn ruim 33 miljoen exemplaren verkocht over de hele wereld, waarmee Jagged Little Pill inmiddels is uitgegroeid tot een ware alternative rock klassieker. Door veel muziekcritici wordt het gezien als één van de belangrijkste vrouwelijke solo platen uit de jaren negentig.

Naast haar carrière in de entertainment is ze een fervent voorstander van female empowerment, evenals spiritueel, psychologisch en fysiek welzijn. In 2016 lanceerde Alanis ‘Conversation with Alanis Morissette’, een maandelijkse podcast met gesprekken met verschillende gerespecteerde auteurs, artsen, opvoeders en therapeuten over een breed scala aan psychosociale onderwerpen die zich uitstrekken van spiritualiteit tot ontwikkelingen in de kunst.

Op 5 december 2019 maakte ‘Jagged Little Pill, The Musical’, zijn Broadway-debuut in het Broadhurst Theatre in New York. In dezelfde maand bracht Morissette haar single ‘Reasons I Drink’ uit. Ook maakte ze bekend dat ze in de lente – voor het eerst sinds acht jaar – met een nieuw album komt. De release van ‘Such Pretty Forks In The Road’ staat gepland voor 1 mei 2020.