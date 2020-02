Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Jonas Brothers in de Ziggo Dome.

Concerttip donderdag 20 februari: Jonas Brothers in de Ziggo Dome

Het GRAMMY®-genomineerde, meervoudig platina powerhousetrio Jonas Brothers geeft vanavond een concert in de Ziggo Dome. De concerten die het trio geeft staan in het teken van het nieuwe album ‘Happiness Begins’, dat op 7 juni 2019 is verschenen. Met de Happiness Begins Tour doen Jonas Brothers 15 verschillende Europese steden aan.

De aankondiging van de Europese tour volgde kort op de bekendmaking van de eerste reeks data van de Noord-Amerikaanse Happiness Begins Tour en tevens de lancering van de grootste Jonas Brothers tour ooit, die in totaal 67 shows in Canada, Mexico en de Verenigde Staten bevatte.

Het Europese deel van de Happiness Begins Tour wordt geproduceerd door Live Nation en ging op 29 januari in Birmingham van start. De tour eindigt op 22 februari in Parijs en reisde daarvoor langs concertzalen in o.a. Duitsland, Spanje, Italië, België en Nederland.