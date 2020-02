20 februari, de verjaardag van Rihanna

Vandaag is het de verjaardag van Robyn Rihanna Fenty. Deze Barbadiaanse zangeres is bij het grote publiek natuurlijk bekender als Rihanna en brak wereldwijd door met haar debuutsingle ‘Pon de Replay’. Debuutalbum ‘Music of the Sun’ bleek het begin te zijn van een geweldige carrière en ze behoort inmiddels tot de beste, mooiste en hipste zangeressen van de wereld.

In 2007 bracht ze het album ‘Good Girl Gone Bad’ uit met ‘Umbrella’ als eerste single, dat in vele landen in de nationale hitlijsten piekte. Vervolgens kwamen de albums ‘Rated R’. in 2009, ‘Loud’ in 2010, ‘Talk That Talk’ in 2011 en ‘Unapologetic’ in 2012 uit. Haar laatste album dateert uit 2016, getiteld ‘Anti’. In totaal heeft de zangeres wereldwijd ruim dertig miljoen albums en 120 miljoen singles verkocht. Rihanna viert vandaag haar 32e verjaardag.