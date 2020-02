The Weeknd komt naar Ziggo Dome

Grammy Award-winnaar en multi-platina verkopende artiest The Weeknd heeft zojuist zijn wereldtournee aangekondigd. Op dinsdag 27 oktober geeft Canadese zanger een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. De nieuwe tour gaat 11 juni van start en staat in het teken van zijn nieuwe album ‘After Hours’ dat vrijdag 20 maart uitkomt.

Met de After Hours Tour laat The Weeknd de nieuwste productie en één van de meest innovatieve podiumontwerpen tot nu toe zien. De 57-daagse tour reist langs steden in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. De support acts in Europa zijn 88 GLAM en Sabrina Claudio.

After Hours is de opvolger van The Weeknds succesvolle awardwinnende album Starboy uit 2016. Deze week kondigde hij het nieuwe album aan en gelijktijdig verscheen de derde single en titeltrack ‘After Hours’. Het is de opvolger van de eerder uitgebrachte singles ‘Heartless’ en de wereldwijde nummer 1 hit ‘Blinding Lights’. ‘After Hours’ duurt meer dan 6 minuten en gaat over een mislukte liefdesrelatie. De 30-jarige zanger produceerde de titeltrack samen met Mario Winans, DaHeala & Illangelo. Op 7 maart treedt The Weeknd in Saturday Night Live op ter nieuwe promotie van zijn nieuwe album.