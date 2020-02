Will and the People naar Vera

De vierkoppige band Will and the People maakt een feestelijke mix van ska en reggae en scoorde gigantische zomerhits met ‘Lion In The Morning Sun’ en ‘Salamander’ en is een graag geziene gast op festivals als Lowlands, Pinkpop, Paaspop en De Zwarte Cross.

De band ontstond in 2010, toen Will Rendle op het Britse festival Glastonbury, waar hij solo zou optreden, min of meer bij toeval de andere bandleden ontmoette. Een van hen stond op vuilnisbakken te drummen en werd later het podium opgesleept. Wel een heel bijzondere manier om bij een band te komen! Met zijn nieuwe band betrok Rendle een kraakpand in Londen, waar de tijd gevuld werd met muziek maken en marijuna roken. Dat doen ze nu nog steeds elke dag, maar sinds de ontruiming van hun huis verblijven ze in een hun ter beschikking gestelde schuur in het dorpje White Waltham vlak buiten Londen.

De door sterk door reggae en ska beïnvloede popmuziek van dit jonge bandje klinkt zo nu en dan een beetje als een moderne versie van The Police. De meeste nummers schreef frontman Will alleen, waardoor een deel van de nummers op hun titelloze debuutalbum een stuk rustiger is dan Lion in the Morning Sun. Toch is er genoeg uptempo te beleven en kunnen we erop vertrouwen dat Will and the People live een levendige set neerzetten.

De laatste keer dat Will and The People een grote show gaf in Nederland stond was ruim vier jaar geleden in Paradiso. “Daarna hadden we even wat tijd voor onszelf nodig”, stelt Rendle. Toen vorig jaar hun geluidsproducent overleed, kreeg de band met nog een tegenslag te maken. “We zagen hem als het vijfde lid van onze band”, aldus de zanger. “Na zijn dood zijn we langzaam begonnen met het schrijven van nieuwe muziek en hebben we nagedacht wat we wilden. Het voelt goed om nu weer met nieuwe muziek te komen en op te treden. Soms moet je eerst een stapje terug doen om vooruit te komen.”

In 2013 speelden ze voor het eerst en het laatst in VERA, toen voor een uitverkochte zaal. Met een nieuw album in aantocht en oude krakers op zak verwachten we niks meer dan een dampend vol huis! Will and the People staan op woensdag 13 mei in Vera in Groningen.