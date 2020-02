Richard Thompson voor drie shows naar Nederland

Een van de beste rock singedr songwriters sinds Bob Dylan en beste gitarist sinds Jimi Hendrix, zoals sommigen hem noemen. Richard Thompson komt naar Nederland. In juni 2020 komt gitaarvirtuoos Richard Thompson solo naar Muziekgebouw Eindhoven, De Oosterpoort (Groningen) en De Waalse Kerk (Amsterdam) voor concerten in een intieme setting.

Voor Thompson is het schrijven van muziek een manier om te reflecteren op zijn leven. Zijn meest recente studioalbum ’13 Rivers’ kwam in 2018 uit. “There are 13 songs on the record and each one is like a river. Some flow faster than others. Some follow a slow and winding current. They all culminate on this one body of work”, aldus Thompson. De plaat werd opgenomen in de beroemde Boulevard Recording Studio in Los Angeles

Hij wordt genoemd in Rolling Stone’s 100 Greatest Guitarists of All Time en kreeg van de Americana Music Association in Nashville een Lifetime Achievement Award. Onder andere Robert Plant, Don Henley en Elvis Costello hebben zijn muziek gecoverd. Gedreven door zijn liefde voor het schrijven van nummers en adembenemende gitaarspel is Thompson uitgegroeid tot een waar icoon.