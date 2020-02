Dropkick Murphys komen naar 013

De Iers-Amerikaanse folkpunkers van Dropkick Murphys keren op maandag 27 juli na 12 jaar terug naar 013. In die 12 jaar is de band nog veel populairder geworden dan ze al waren: de band was één van de headliners op festivals als Rock Am Ring, Pinkpop, Paaspop, en Sziget. In Nederland verkochten ze al 2x op rij de AFAS Live uit en in februari van dit jaar stonden ze nog in een kolkend Ziggo Dome. Des te bijzonderder dat de band uit Quincy, Massachusetts ditmaal terug in de club is voor een intieme show.

De band mag dan uit Amerika komen: de bandleden komen uit een Ierse arbeidersbuurt en dat is te horen. Dropkick Murphys brak door met een mix van Keltische folk en meeschreeuwbare punkanthems. Dat ze daarmee succesvol zijn, moge een understatement heten. Zo blijkt wel uit de miljoenen verkochte platen wereldwijd en de enorme concerthallen en festivals die de band voltrekt. Het is dan ook bijzonder om de band terug in de club te zien: op maandag 27 juli geven ze een zomershow in 013 Tilburg.