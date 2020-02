Ellie Goulding, Frenna Deluxe, The Last Internationale en Querbeat naar Pinkpop 2020

De line-up van Pinkpop krijgt steeds meer vorm en ook vandaag kunnen we weer vier nieuwe namen toevoegen. Voor de vrijdag zijn dat niemand minder dan Ellie Goulding, Querbeat en Frenna. Laatstgenoemde zal onder de noemer Frenna Deluxe compleet met band afreizen naar Landgraaf. The Last Internationale vult het programma van zondag 21 juni aan. Eerder zijn onder andere Red Hot Chili Peppers, Post Malone, Marshmello en Guns N’ Roses bevestigd voor Pinkpop 2020, naast Twenty One Pilots, Volbeat, Anderson .Paak & The Free Nationals, Nothing But Thieves, Rag’N’Bone Man, Kensington, KEANE, Crowded House en nog veel meer.

Zeven jaar na haar debuut op ons podium: welkom terug op Pinkpop, Ellie Goulding! De eerste keer is het 2013, het jaar waarin de Engelse zangeres wereldwijd doorbreekt. In de jaren daarna volgen hit na hit onder eigen naam, indrukwekkende samenwerkingen met onder andere Calvin Harris, Kygo, Major Lazer en miljarden streams op Spotify. Even hard op weg naar de top is Francis Edusei alias Frenna, die samen met complete band onder de noemer Frenna Deluxe op Pinkpop staat. Zijn album Francis wordt in 2019 het bestverkochte én meest gestreamde album van 2019 in Nederland, waarmee hij grote namen als Billie Eilish en Ed Sheeran achter zich laat. Niet gek dan ook dat de Haagse rapper afgelopen zomer de FunX Music Awards voor Beste zanger, Beste album en Beste collabo binnensleept.

Om de vreugde op het veld kracht bij te zetten nodigt Pinkpop dit jaar de dertienkoppige feestband Querbeat uit. De mannen uit Bonn trekken al ruim tien jaar door Duitsland met hun messcherpe blazerssectie en slagwerkers, maar steken met alle plezier de grens over voor Pinkpop 2020. De band blaast je gegarandeerd van je sokken tijdens hun show. Laat dat nu net zijn wat zij gemeen hebben met The Last Internationale. Deze New Yorkse band levert sinds 2008 namelijk Rock met een hoofdletter R en draait hun hand niet om voor kritiek op de maatschappij in hun sterke lyrics. Die thematiek in hun songs is niet het enige dat de band linkt met de rocklegendes van Rage Against The Machine; RATM-drummer Brad Wilk heeft namelijk zelf twee jaar lang met de band getoerd.