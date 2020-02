Pax the Humanoid komt met debuut album

Met zijn solo project betreedt ​PAX the humanoid​, bekend als charismatische frontman van het alom gelauwerde Kyteman Orchestra, nieuwe wegen in een landschap van experimentele hiphop. Zijn verhaal vertelt hoe tegenslagen de man maken; hoe zijn epileptische jeugd hem heeft gemaakt tot de artiest die hij vandaag is. Met bandleider en buitengewone toetsenist Niels Broos aan het roer, vatten vier bandbroeders zijn muziek en onmiskenbare drive in een kippenvel wekkende show.

PAX the humanoid is altijd een outsider geweest. Als zesjarige epilepticus besteedde hij al zijn vrije tijd thuis achter de drums terwijl zijn leeftijdsgenoten buiten het leven ontdekten. Na zijn genezing bleef de wereldvreemde puber zich al vluchtend van pesterijen verder isoleren. Op zolder behing de jonge vreemdeling de muren met ontelbare A4-tjes vol Engelstalige blokletters. Poëtische lyrics geïnspireerd op Jay-z’s ‘Reasonable Doubt’, The Roots ‘Things Fall Apart’ en Common’s ‘Like Water For Chocolate’ kwamen steeds dichterbij een eigen stijl. PAX the humanoid identificeerde zichzelf in de emancipatie van de underdog.

Het PAX the humanoid – album is in essentie een hiphop album, muzikaal versnipperd in allerlei odes aan allerlei stijlen van old school funk bangers tot new school electro soul symfonieën. Verhalen worden verteld met rap en op rap gebaseerde zang die qua inhoud springen van ironische materialistische burn-out filosofie tot fascinatie en controledrang over de natuur. PAX’ teksten liggen tussen de intimiteit en de filosofie maar zijn directer dan ooit en scheppen voelbare werelden om in te verdwijnen. Niels Broos zijn dynamisch harmonieus compositiewerk en rijke, warme productie stijl halen het onderste uit de kan van PAX zijn songwriting.

“Dit album is een symbool voor hoe fragmentarisch het leven wordt als je 10 keer per dag out gaat door een epileptische aanval.”, aldus PAX.

De single ‘Luxury Problems’ is lyricaal gezien een ironische 3 traps raket richting een burnout: het ultieme luxe probleem in een wereld van overprikkeling en onderwaardering. Het is een opsomming van problemen die verlopen van aards naar existentieel. Muzikaal heeft het de triomfantelijke glans van luxe met een rauwe rand van verstoring: de glitch in de matrix: de scheur in de facade. Het album zal 6 maart uitkomen met een aansluitende clubtour door Nederland.