Nieuwe theatertour Leonie Meijer in Rotterdam in première

Met de release van focustrack Anyway presenteerde Leonie Meijer eind vorig jaar haar nieuwe album en theatershow met de toepasselijke titel ‘Perfect Solitude’. Bijna tien jaar na haar doorbraak bij het grote publiek gaat de Nederlandse zangeres en songschrijver, in haar inmiddels alweer vierde theaterprogramma, in op de kracht en de schoonheid van alleen zijn. Prachtige nieuwe songs, goed gekozen classics en Leonie’s unieke stemgeluid dragen deze indrukwekkende solovoorstelling.

Leonie Meijer is een talentvolle, hardwerkende Nederlandse artieste die na haar doorbraak, 10 jaar geleden als finaliste van de allereerste Voice, haar eigen weg volgt. Na samenwerkingen met onder meer Jeroen van der Boom, Martin Buitenhuis, Nick Schilder, een hoofdrol in de theatervoorstelling Bella Italia en haar eerste Engelstalige album, opgenomen met een Praags symfonieorkest heeft ze voor haar nieuwe album ‘Perfect Solitude’ de perfecte eenzaamheid opgezocht.

Muziek componeren met zo min mogelijk bemoeienis van de buitenwereld. Dit leidde tot een confrontatie met oorverdovende stilte, verrassende ontdekkingen en uiteindelijk een aantal prachtige nieuwe songs die door Reyn Ouwehand (Ellen ten Damme, Kane, Wende Snijders) werden geproduceerd en eind vorig jaar op mini-album uitkwamen.

De premiere voorstelling van het nieuwe programma ‘Perfect Solitude’ van Leonie Meijer is op woensdag 26 februari in Theater Zuidplein in Rotterdam.