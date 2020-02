Cornershop – England Is A Garden

De Engelse Indie rockband die in de jaren 90 een grote hit had in eigen land, komt na acht(!) jaar afwezigheid weer met een nieuw studioalbum aan zetten. In 2015 brachten ze nog wel een andere plaat uit. Die telt echter niet voor een volle 100% als nieuw studioalbum aangezien dat heropnames waren van oudere nummers. Met ‘England Is A Garden’ brengen de heren een prima plaat uit.

Cornershop werd opgericht in het begin van de jaren 90 en scoorde in 1997 een Britse nummer 1 hit met het nummer ‘Brimful Of Asha’. Het stond op hun derde album, wat ook meteen de meest succesvolle plaat van de groep is. Het album behaalde de zevende positie; In Nederland haalde die hit slechts de 83e positie. Heel veel succes buiten dat ene nummer heeft Cornershop niet echt meer gehad in het Verenigd Koninkrijk.

‘England Is A Garden’ zit op zich prima in elkaar en de meeste nummers zijn dan ook prima toegankelijk. Het album brengt een vrolijk gevoel met zich mee en elk nummer heeft een lekker tempo. Op de plaat staan wat instrumentale nummers. Daar is natuurlijk niet gelijk iets mis mee, maar voegt een nummer van slechts negen seconden lang echt iets toe? De liedjes zijn gelukkig wel divers wat zorgt voor een fijne afwisseling gedurende het album. Altijd prettiger dan steeds maar dezelfde beat te horen, maar met een andere tekst eroverheen.

Het album bevat in totaal 12 nummers, waarvan twee instrumentale songs. Er zijn twee nummers nog geen halve minuut lang bij elkaar. Ook titeltrack ‘England Is A Garden’, die nog geen twee volle minuten duurt is een instrumentaal nummer. De twee veel te korte nummers hadden geschrapt mogen worden. Die voegen niet echt wat toe aan de kracht of betekenis van het album. Leadsingle ‘No Rock, Save In Roll’ is een steviger nummer van Cornershop, wat goed uitpakt. Geen moeilijke tekst, het is nooit echt zingen geweest wat de man achter de microfoon Tjinder Singh doet. Het is meer half vertellen. Pakkend is dit nummer wel, en het is ook zeker niet het enige lied wat pakkend is. De instrumentatie van bijvoorbeeld ‘The Cash Money’ zorgt bijna voor een soort van vakantiegevoel.

Al met al een prima plaat van Cornershop. Een echte hit mist echter wederom op een plaat. Slecht is het allemaal zeker niet, het is degelijk. Voor deze plaat voegen de instrumentale nummers vrijwel niets toe en voelen meer slechts een opvulling. De rest zit leuk in elkaar. (7/10) (Rough Trade Records)