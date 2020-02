Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Ásgeir in Theater Rotterdam.

Concerttip dinsdag 18 februari: Ásgeir in Theater Rotterdam

Met zijn alom geprezen debuut ‘In The Silence’ schoot de populariteit van de IJslandse muzikant Ásgeir omhoog als een uitbarsting van de beroemde Eyjafjallajökull-vulkaan. Zijn gloednieuwe album ‘Bury The Moon’ staat weer vol met indiefolkpareltjes die hij dinsdag 18 februari 2020 als onderdeel van zijn ‘Bury The Moon Tour’ zal laten horen in Theater Rotterdam, Schouwburg tijdens een intieme seated show.

Zijn muziek vormt een wonderbaarlijke kruisbestuiving waarin indie-folk, R&B en elektronica samenzweren tot weerbarstige en hartverwarmende popsongs. De liedjes op zijn debuutalbum ‘In the Silence’ hadden een bijzonder kenmerk: alle songteksten kwamen niet van Ásgeir zelf, maar zijn vader, poëet Einar Georg Einarsson. Opvolger ‘Afterglow’ zette die stijgende lijn dapper voort, met extra nadruk op kleurrijke, vervormde synths en bijzondere experimenten met stem en elektronische beats.

Zijn nieuwe album ‘Bury The Moon’ – Sátt in het IJslands – is een spaarzaam meesterwerkje geworden waarvoor Ásgeir zich bewust afzonderde in de natuur. Minder gelaagd en breed uitgemeten dan ‘Afterglow’, maar daardoor niet minder spannend: Asgeir verbindt het persoonlijke en het politieke met zijn leefomgeving. Hij weeft akoestische melodieën sluwer en subtieler dan ooit met elektronische arrangementen. Wederom zijn de gedichten van zijn vader een belangrijk uitgangspunt geweest voor waar de nummers precies landen. Indiefolkpareltjes onder de wetten van een totaal nieuwe zwaartekracht, simpel gezegd.