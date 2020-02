18 februari, de verjaardag van Dennis DeYoung

Dennis DeYoung, geboren op 18 februari 1947 te Chicago, Illinois, USA, viert vandaag zijn 73e verjaardag. DeYoung is een solo-artiest, doch is hij het meest bekend als een van de zangers van progressieve rock band Styx. Hij groeide op in Chicago en richtte daar in 1963 de band Tradewinds op. Vijf jaar later werd deze bandnaam veranderd in TW4 om uiteindelijk te eindigen in Styx. Zowel de line-up als de platenmaatschappij wisselden nogal eens.

DeYoung was een van de drie zangers van de band, de andere bandleden kozen zijn kant toen de muzikale richting van de band werd betwist door bandlid Tommy Shaw, waardoor Dennis de frontman werd. DeYoung was ook de toetsenist en medeschrijver van de grootste hits van Styx waaronder de ballad ‘Babe’. Ook als solo artiest had hij succes, dit met de single ‘Desert Moon’ (1984).