Debuutalbum Blackbird komt 13 maart in de winkels

Zangeres Blackbird komt op vrijdag 13 maart met haar debuutalbum, simpelweg getiteld ‘Blackbird’. De Amsterdams/Limburgse singer-songwriter Merel Koman levert hiermee een rijk en gelaagd muzikaal document af over empowerment en veerkracht, geserveerd op een bedje van pure pop, soul, rock met een vleugje Americana. De nieuwe single ‘Eyes Of A Lion’ verschijnt op vrijdag 21 februari en is de opvolger van de vorig jaar verschenen single ‘Tell Your Mama’.

Tarantino Pop, zo zou je Blackbirds eigenzinnige stijl kunnen omschrijven: een mix van rauwe vintage gitaren, strijkers en een stem die in de verte doet denken aan Nancy Sinatra en Karen Carpenter. Merel schreef en co-produceerde het album zelf in samenwerking met producer Paul Willemsen (o.a. Michelle David and the Gospel Sessions). Een deel van het album schreef ze in Amerikaanse steden als Los Angeles en Nashville – geïnspireerd als ze is door het gevoel van vrijheid die ze ervaart in de US – maar ook in Berlijn en haar woonplaats Amsterdam.

Veerkracht & empowerment

De thema’s op ‘Blackbird’ zijn empowerment, afscheid en veerkracht. Het album is een pleidooi om gehoord en gezien te worden, in haar persoonlijke leven en in haar muziek. “Deze plaat gaat over de laatste vijf jaar van mijn leven en is in een periode van drie jaar opgenomen. Die tijd had ik echt nodig om alles wat ik heb meegemaakt te verwerken en deze nummers te schrijven. Maar het gevecht is eigenlijk altijd hetzelfde geweest: tegen het ingesnoerde, het kleine, het beperkende. Soms tegen het vrouw zijn in de muziekwereld.” Hoe diep de crisis ook is, ze houdt altijd vertrouwen. “Ik kom er bovenop, sterker nog: ik kom er beter uit.” De immer optimistische en ambitieuze Merel bruist van levenslust en dadendrang. Dat hoor je aan haar overrompelende debuutalbum af.

Merel Koman is geboren in Den Bosch, en groeide op in het Limburgse dorp Kessel. Inmiddels woont ze al jaren in de Randstad: eerst in Utrecht, nu in Amsterdam. Ze rondde het conservatorium succesvol af, en heeft al een carrière als sessiezangeres achter zich. Sinds 2017 opereert ze onder de naam Blackbird, Engels voor Merel. Ze bracht in 2018 de EP ‘One Of The Wild Ones’ uit, scoorde al drie NPO Radio 2 TopSongs, deed een succesvolle clubtour, stond op Pinkpop, Tuckerville, Parkpop en Noorderslag, verzorgde voorprogramma’s van Sheryl Crow en Beth Hart, en was special guest bij Douwe Bob in Carré en bij Ilse DeLange in de Ziggo Dome.

Blackbird – The Debut Album Tour:

25 maart – Doornroosje, Nijmegen

26 maart – Rotown, Rotterdam

28 maart – Bitterzoet, Amsterdam

02 april – Mezz, Breda (UITVERKOCHT)

04 april – De Bosuil, Weert

09 april – Hedon, Zwolle