Chris & Rich Robinson geven akoestisch voorproefje op The Black Crowes tour 2020

Op 7 juli 1993 was daar opeens een verrassingsconcert van The Black Crowes in Paradiso. Zonder internet een heel gedoe om aan kaarten te komen, en toch was het binnen een dag uitverkocht. Op 15 februari 2020 was daar opeens een verrassingsconcert in Paradiso Noord van Chris en Rich Robinson van The Black Crowes met een akoestische set. Met internet een heel gedoe om aan kaarten gekomen, en het concert was binnen 5 minuten uitverkocht.

The Black Crowes

The Black Crowes behoeven voor de (rock)muziekliefhebber geen enkele introductie. Om nu drie Wikipedia pagina’s samen te vatten in een alinea zou de band geen eer aan doen. Na een korte pauze van zeven jaar besloten de broers om als The Black Crowes een Europese tour te doen met 28 oktober als Nederlandse datum. Blijkbaar zit de liefde voor Nederland, en met name Paradiso, zo diep dat er een “generale repetitie” werd ingelast. Een akoestische avond met Chris en Rich Robinson onder de naam ‘Brothers Of A Feather’.

Chris en Rich Robinson

Ruim twee uur voor aanvang stonden de eerste fans al in de rij van de Tolhuistuin voor dit unieke concert. Voornamelijk de stoere 40+ man, die in de jaren negentig met een rockshirt in de Paradiso bier stonden te drinken. Inmiddels allemaal wat braver, en stiekem blij dat het een akoestische set zou gaan worden. Links op het podium stonden nog een paar stoelen, die even later door tattoo-koning Henk Schiffmacher en zijn vrouw werden bezet. Over VIP plekken gesproken! Om 21:15 was dan eindelijk het moment dat de broers het podium betraden. Ooit gezworen nooit meer samen te spelen, is de liefde voor muziek blijkbaar sterker dan de familieband.

Valkuil

In een akoestische setting stel je je als artiest kwetsbaar op door alle poeha weg te laten, en soms vallen artiesten behoorlijk door de mand. Gelukkig lieten Chris en Rich zien dat het ook een prachtige manier is om de ware muzikaliteit te tonen. De kenmerkende stem van Chris Robinson heeft gelukkig niets aan kwaliteit ingeleverd afgelopen jaren. Ook de tekstbeleving was intens zoals in de gloriejaren van The Black Crowes. Maar vooral de genialiteit van Rich Robinson op de gitaar kwam deze avond naar voren. Van de relatief makkelijke akkoorden van ‘Jealous Again’ tot de geniale solo’s van ‘Wiser Time’, het was elke keer net zo indrukwekkend.

De avond werd een prachtig overzicht van de werken van The Black Crowes, met 13 nummers van maar liefst zes albums. Helaas zijn ook de broers in de akoestische valkuil getrapt, dat halverwege het concert, de nummers wel erg op elkaar gingen lijken. Door het gemis van drums, bas en toetsen was het soms lastig om de aandacht vast te houden. Gelukkig is er dit jaar nog de mogelijkheid om de heren weer aan het werk te zien in vol ornaat. Op 28 oktober in de AFAS Live, en op 2 november in de 013.

Foto’s (c) Armelle van Helden / Maxazine