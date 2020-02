Justin Bieber – Changes

Justin, wat heb je gedaan??? Dat is het eerste wat in ons op komt als we zijn nieuwe album ‘Changes’ beluisteren. Na een eerste luisterbeurt lijkt het album van een compleet andere Bieber te zijn, dan dat we vooraf hadden verwacht. Met meer dan 60 miljoen verkochte albums wereldwijd mogen we Justin Bieber scharen onder de grootste wereldsterren van het moment, maar het nadeel daarvan is wel dat de verwachtingen hooggespannen zijn. En die moet je dan ook maar waarmaken.

Bieber is op ‘Changes’ niet de oude Bieber. Wellicht dat de titel dat ook al aangeeft. Moeten we een jeugdige spring in het veld verwachten zoals op ‘Love yourself’ of ‘Sorry’. Wellicht dat de fans daarop hopen. We moeten ze dan teleurstellen. Op ‘Changes’ lijkt Bieber af te willen rekenen met zijn oude ik en een nieuwe richting in te willen slaan. De vraag is alleen of het een slimme richting is. Natuurlijk, de echte fans zullen altijd met hem meevaren, maar Bieber lijkt het album meer met zijn gevoel dan met zijn verstand te hebben gemaakt.

Nummers als ‘Available’ of ‘Together’, dat hij maakte met Post Malone en Clever, klinken wel, maar hebben niet het oude-vertrouwde gevoel dat we van Bieber kennen. Autotune, die Bieber toch echt niet nodig heeft, verpest de stem van de Canadees met regelmaat. Zoals Hermen Finkers ooit zei: “Dat heeft zo’n jongen toch niet nodig.”. Natuurlijk, teksttechnisch en muzikaal zitten de nummers stuk voor stuk goed in elkaar. Het zou ook een schande zijn als dat niet zo zou zijn. Maar nergens op de hele plaat is er een nummer dat je ook echt vastgrijpt.

De laatste jaren begon Bieber steeds menselijker te worden. Depressies, drugsverslaving en een burn-out. En dan is hij pas 25 jaar. “Wat moet dat worden van zo’n jongen, als hij ouder wordt?”, zou Deelder hebben gedacht. Soit, laten we het niet bagatelliseren, als je al 12 jaar vol in de picture staat, is het natuurlijk ook niet altijd rozengeur en maneschijn, hoewel Justin ‘Changes’ lijkt te hebben geschreven in zijn wittebroodsweken. In de weken waarin vrouwlief Justin met de deegroller achter de vodden aan zat: “Stop eens met dat kinderachtige en wordt eens volwassen!”. Of we Hailey daarvoor dankbaar moeten zijn is nog de vraag.

‘Changes’ is zo’n album dat vol staat met goede nummers. Goede nummers, die wellicht te veel in de categorie ‘degelijk’ vallen. En dat is juist waarop we niet hoopten bij Justin Bieber. Nummers die gewoon niet opvallen of blijven hangen, ondanks de samenwerkingen met voorgenoemde Post Malone, Travis Scott of Lil Dicky. Valt ‘Changes’ wat in het niet door de te hoge verwachtingen of moeten we gewoon meedraaien met de nieuwe stijl van Bieber? De tijd zal het leren. De fans zullen het album echter absoluut kunnen waarderen. Daarvoor zijn het Bieliebers. (7/10) (RBMG/Def Jam Recordings)