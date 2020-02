De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 14 februari 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 14 februari 2020.

Winderig weekje gehad, veel regen ook. Niks niet leuk net om naar buiten te gaan. Was ook nergens voor nodig Maxazine had je rug toch gebacked met de lijst van vorige week. Weet je wat ? Doen we deze week gewoon weer. Er staan. twintig nieuwe tracks op onze Spotify playlist die lekker rolt. Kan je weer een week vooruit.

Wat hebben we dit keer voor je? Een lekkere primeur van Nederlandse bodem. Toppertje gaat dat worden, ga je veel van horen: de nieuw van Gipso. Maar ook Souad Massi, David Bowie, Avenged Sevenfold en een grote andere variatie in muziek van overal op de wereld en in alle stijlen. Blijf je vanzelf lekker bij, niet ?

Hoop dat je er deze week weer lekker mee doorkomt. In ieder geval, doe er je voordeel mee. Klik een op ‘volgen’; kost helemaal niks, kan je volgende week gewoon doorluisteren!

