Suzan & Freek, The Slow Show en Wolter Kroes naar Live At Amsterdamse Bostheater 2020

Live At Amsterdamse Bos maakte afgelopen week drie nieuwe namen bekend voor de 2020 editie: Suzan & Freek, The Slow Show en Wolter Kroes staan deze zomer ook in het Bostheater. Al eerder werden Rowwen Hèze op zaterdag 16 mei en Caro Emerald op dinsdag 2 juni aangekondigd. The Legends We’ve Lost voegt een extra show toe op donderdag 21 mei. Op zondag 16 augustus betreden Suzan & Freek het podium, vervolgd door The Slow Show op maandag 24 augustus.

The Slow Show

De Engelse indiepopband The Slow Show en de magische setting van het Bostheater lijken voor elkaar gemaakt. Hun langzame en mid-tempo folk nummers, gedragen door de karakteristieke stem van frontman Rob Goodwin, vormen de perfecte ingrediënten voor een zomeravond vol muziek in de buitenlucht. Maandag 24 augustus laten we de stad achter ons en dromen we weg op de muziek van The Slow Show. Liefhebbers van prachtige songs en van bands als The National, Elbow, Band of Horses en Tindersticks kunnen The Slow Show zeker waarderen. Een optreden van deze band staat garant voor ontroerende songteksten, subtiele composities en een meeslepende liveshow die langzaam opbouwt en je stap voor stap verder in de sfeer trekt.

Suzan & Freek

Twee megahits scoren met ‘Blauwe Dag’ en ‘Als Het Avond Is’, gekroond worden tot Groep van het Jaar en een Edison winnen Suzan & Freek presteerden het allemaal. Zelf kijken ze ook nu al uit naar het optreden in het Amsterdamse Bos: “We hebben super veel zin om voor het eerst de openluchttheaters in te gaan”, aldus Suzan & Freek. “We kijken ernaar uit om op deze bijzondere locatie, samen met band, onze liedjes te spelen.

Wolter Kroes

Afgelopen jaar vierde de altijd enthousiaste Wolter Kroes zijn 30-jarig jubileum met een nieuw album en uitverkochte shows in Carré en AFAS Live. Wolter zelf kijkt ook erg uit naar dit concert: “Ik vind het geweldig om als eerste volkszanger deel te mogen uitmaken van Live At Amsterdamse Bos. Ik heb zoveel zin om samen met mijn band een concert in dit mooie theater te mogen geven. Het zal een magische avond worden!”

The Legends We’ve Lost extra show

Shirma Rouse, Buddy Vedder, Marlayne Sahupala, Erica Greenfield en vele anderen brengen op donderdag 21 Mei een fantastische ode aan The Legends We’ve Lost. Oftewel dansen en meezingen op de beste en leukste nummers van overleden popartiesten als Michael Jackson, David Bowie, George Michael, Aretha Franklin, Prince, Maurice White (Earth, Wind & Fire) Glenn Frey (Eagles) en Whitney Houston. Een spectaculaire liveshow met de beste dansvloerkrakers, discoklassiekers en popjuwelen!

Rowwen Hèze

Het was een kwestie van geduld voor ze in het Amsterdamse Bostheater zouden staan, maar op zaterdag 16 mei gaat het dan eindelijk gebeuren: Rowwen Hèze komt naar Live At Amsterdamse Bos. Ze zijn allang niet meer alleen Limburgs trots maar die van heel Nederland! 35 jaar ervaring uit de theaters, feesttenten, clubs en festivals in het mooie openluchttheater.

Caro Emerald

‘It’s time to ‘back it up and do it again’, want wegens groot succes kon haar terugkeer natuurlijk niet uitblijven! Het applaus van vorig jaar klinkt nog door en Caro Emerald komt het succes dubbel en dwars herhalen op dinsdag 2 juni! Wie er vorig jaar bij was heeft zelf kunnen ervaren hoe geweldig de live-optredens van Caro Emerald zijn en dat haar catchy mix van ballroom jazz, filmische tango’s, groovende jazz en aanstekelijke mambo’s leent zich perfect voor een avond in het bos.