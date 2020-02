14 februari, de verjaardag van Maceo Parker

14 februari is de verjaardag van niemand minder dan saxofoonlegende Maceo Parker. De Amerikaan werd geboren in 1943 en werd bekend door zijn samenwerking met Parliament en James Brown, bij wie hij zich in 1964 aansloot. Eigenlijk wilde Brown alleen Maceo’s broer Melvin aannemen als drummer, maar aangezien die eiste dat ook Maceo werd aangenomen als saxofonist, moest The Godfather of Soul ook Maceo Parker in dienst nemen. Dat heeft Parker noch Brown windeieren gelegd.

In 1971 stapte Maceo Parker samen met enkele andere bandleden op bij Brown om Maceo & All the Kings Men op te richten. Dit duurde twee jaar, waarna Maceo weer terugkeerde bij James Brown. Twee jaar later, in 1975, stapte Maceo wederom op bij de zanger, om zich ditmaal samen met enkele andere bandleden aan te sluiten bij George Clinton’s Parliament.

Tussen 1984 en 1988 toerde Maceo Parker weer opnieuw met James Brown en is daarna een solo-carrière gestart en speelt mee op enkele albums van onder anderen Prince, in wiens New Power Generation hij van 2001 tot en met 2005 lid was. In 2011 speelde Parker ook nog met Prince samen op het North Sea Jazz Festival. Maceo Parker speelde tot nu toe ook nog op albums van onder anderen Fred Wesley, Red Hot Chili Peppers, Living Colour, Candy Dulfer, De La Soul en Bootsie Collins.