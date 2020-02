Transition Festival maakt line-up voor 2020 editie rond

Het is bijna zover: op 3 en 4 april staat TivoliVredenburg weer volledig in het teken van jazz. Voor deze jubileumeditie breidt het festival voor het eerst uit naar twee volledige festivaldagen. Eerder werd al een groot deel van de line-up bekend gemaakt, waaronder festivalheadliners Jacob Collier en Jan Garbarek. Hier zijn nog een aantal smaakmakers aan toegevoegd: ALA.NI, John Ghost, Jasper Høiby, Tineke Postma Bloom Trio, Steve Lehman Trio, Mark Feldman – Charms of the Night Sky, Sun-Mi Hong Quintet, Vula Viel, Melanie Charles, Ottla en Anna Serierse Quartet. Hiermee is de line-up voor deze editie van Transition compleet. Het tijdschema volgt binnenkort. Meer informatie, line-up en (weekend- en dag) tickets vind je op de website van het festival.

ALA.NI, een van de hoogtepunten van Transition 2017, komt terug voor een concert in Pandora met haar langverwachte nieuwe album Acca onder de arm. Voor dit album nam ze honderden vocale samples op om hier vervolgens hele nummers van de arrangeren. Nog een bekend gezicht van eerdere Transition line-ups, bassist Jasper Høiby van Phronesis, komt zijn gloednieuwe project Planet B presenteren. Saxofonist Steve Lehman moest zijn Transition debuut vorig jaar afzeggen, maar komt zijn concert de komende editie inhalen.

De Nederlandse- en Belgische jazzscenes bruisen en dat laten we graag terugzien op het festival. Saxofoniste Tineke Postma is al jaren een graag geziene gast op de podia en festivals, maar maakt dit jaar extra grote sprongen na een lovend ontvangen gastoptreden bij Herbie Hancock, een Downbeat notering als rising star in de categorie alt/sopraansax en een album op Edition, opgenomen met grote internationale namen als Ralph Alessi en Kris Davis. En de legendarische violist Mark Feldman speelt op Transition David Douglas’ klassieker Charms of the Night Sky met een aantal sleutelfiguren uit de Vlaamse jazzscene. Feldman is tevens de laatste toevoeging aan een belangrijke programmalijn in het festival dit jaar met bands waarin een grote rol voor de viool is weggelegd. Wegens een conflict in zijn tourschema heeft Ack van Rooyen helaas zijn gastrol bij Jurai Stanik Trio moeten afzeggen. Zijn vervanger is de Vlaamse trompettist Bert Joris.

Vrijdag: Jacob Collier, Eric Vloeimans Gatecrash feat. Ntjam Rosie, Alfa Mist, Kokoroko, Steam Down, Erik Truffaz & Shai Maestro, ALA.NI, Vels Trio, James Brandon Lewis Quartet, Tineke Postma Bloom Trio, Maarten Hogenhuis Sextet – NSJ Composition Project, Adam Bałdych & Helge Lien, Anna Serierse Quartet, Melanie Charles, Juraj Stanik Trio feat. Bert Joris, Sun-Mi Hong Quintet, Kika Sprangers Quintet en meer.

Zaterdag: Jan Garbarek Group, John Scofield & Trondheim Jazz Orchestra, Avishai Cohen Big Vicious, New Cool Collective feat. Alma Quartet Beethoven Opus 127, Kandace Springs, Portico Quartet, Rembrandt Frerichs Trio & Kayhan Kalhor, Mark Feldman – Charms of the Night Sky, Linda May Han Oh Quartet, Thomas Strønen Time Is a Blind Guide, Jasper Høiby’s Planet B, Jasper Blom feat. Niels Broos & Jamie Peet, Vula Viel, Bram de Looze, Steve Lehman Trio, Ottla, John Ghost, The John Abercombie Tribute feat. Adam Nussbaum, Binker Golding Quartet, Butcher Brown en meer.