Áslaug op tour met Klangstof

Áslaug is door Klangstof gevraagd om het voorprogramma te verzorgen tijdens hun Nederlandse tour. Ook kondigt Áslaug haar debuut-EP aan. De release viert ze in EKKO op woensdag 18 maart met haar eerste headline show.

Met hitsingle ‘Take From Me’ op zak heeft Áslaug het afgelopen half jaar de Nederlandse podia veroverd. De snel opkomende artiest met IJslandse roots was één van de hoogtepunten van de afgelopen Popronde én het Eurosonic Noorderslag festival. Met groot gemak weet Áslaug volle zalen te imponeren met haar kenmerkende dreamy synths en catchy hooks, die direct doen denken aan artiesten zoals The Japanese House, HAIM en Lykke Li.

Genoeg reden voor Koen van de Wardt van Klangstof om Áslaug te vragen om het voorprogramma te verzorgen tijdens zijn Nederlandse tour. Klangstof en Áslaug zijn live te zien op:

05/03 Nijmegen – Doornroosje

06/03 Amsterdam – Paradiso Noord

07/03 Den Haag – PAARD.

Rondom de release van haar debuut EP (inclusief bijbehorende film) speelt Áslaug op woensdag 18 maart haar eerste headline, hometown show in EKKO. De EP verschijnt twee dagen later en is vanaf dat moment te beluisteren via alle bekende streamingkanalen.

18/03 Utrecht – EKKO

20/03 EP release

Áslaug kwam pas een paar maanden geleden in beeld, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse muzieklandschap. Hitsingle ‘Take From Me’ werd wereldwijd opgepikt door internationale playlists en invloedrijke indie-blogs zoals The Line Of Best Fit en Spindle Mag. Door de Nederlandse pers is Áslaug uitgeroepen tot één van de meest belovende acts voor 2020.