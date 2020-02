Sziget Festival 2020 presenteert eerste 80 namen

De langverwachte eerste artiesten voor Sziget Festival 2020 zijn bekend. Het Hongaarse festival dropt in één klap maar liefst 80 namen. Onder meer Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer, The Strokes, A$AP Rocky, Foals, Khalid, Stormzy, FKA twigs, Keane en Kensington prijken op de line-up. Sziget vindt deze zomer plaats van 5 tot en met 11 augustus op het Óbuda-eiland in hartje Boedapest.

Bovenaan het affiche staan onder andere de populaire Schotse dj en producer Calvin Harris, de multi-award winnende Dua Lipa en de Nashville rockband Kings Of Leon. Ook het Jamaicaans-Amerikaanse dance-trio Major Lazer (een project van producer Diplo, die eveneens solo te zien zal zijn op Sziget 2020) reist af naar Boedapest, nog voordat hun nieuwe studioalbum uitkomt. De New Yorkse indielegendes The Strokes, die in april met een nieuw album komen, maken tevens hun opwachting op de Main Stage.

Daarnaast is de komst bevestigd van onder meer A$AP Rocky, Foals, Khalid, Stormzy, FKA twigs, Anna Calvi, Keane, Denzel Curry, Caribou, Kaytranada, Lewis Capaldi, Mabel, slowthai, Foster The People, Mark Ronson, Of Monsters And Men, Glass Animals, Jon Hopkins live en Jamie Jones b2b Joseph Capriati.

Vanuit Nederland zijn tevens al diverse acts aangekondigd. Zo keert Kensington na enkele jaren weer terug op het eiland. Andere shows van eigen bodem zijn te verwachten van Sevdaliza, Droeloe, Sam Feldt live, Joris Voorn, Bakermat en Altin Gün.

Met de in totaal 80 eerste namen laat Sziget wederom haar muzikale diversiteit zien. Van rock tot trap, van singer-songwriters tot elektronische acts en van funk tot hiphop: The Island of Freedom heeft het allemaal. Binnenkort worden meer acts aangekondigd. Ook stelt Sziget de komende maanden weer een uitgebreid randprogramma samen vol theater, dans, circus, cabaret, film, kunst, sport en workshops voor de ruim 500.000 bezoekers uit meer dan 100 landen.

Alle namen tot nu toe:

