13 februari, de verjaardag van Peter Gabriel

Peter Gabriel, geboren op 13 februari te Chobham, Surrey, Engeland, viert vandaag zijn 70e verjaardag. Gabriel, Brits singer-songwriter, muzikant en mensenrechtenactivist, bereikte grote bekendheid als de leadzanger van de progressieve rock band Genesis. Toen hij in 1975 Genesis verliet, startte hij een zeer succesvolle solo carrière. Zijn uit 1986 daterende album ‘So’ staat in het rijtje van de meest legendarische albums ooit. De single ‘Sledgehammer’, komende van ‘So’, won in 1987 maar liefst negen MTV Video Music Awards.

Gabriel heeft gedurende zijn carrière talloze awards gewonnen, waaronder drie Brit Awards als Best British Male in 1987, zes Grammy Awards, dertien MTV Video Music Awards, de eerste Pioneer Award tijdens het BT Digital Music Awards, en in 1987 werd hij geëerd als BMI-Icon tijdens de 57e uitreiking van de jaarlijks gehouden BMI London Awards voor zijn ‘influence on generations of music makers’. Voor zijn jarenlange werkzaamheden als mensenrechtenactivist mocht de zanger in 2006 de Man of Peace award in ontvangst nemen. In 2010 trad hij als lid van Genesis toe tot de Rock and Roll Hall of Fame, in 2014 kreeg hij de eer om als solo artiest toe te mogen treden tot de Rock and Roll Hall of Fame.